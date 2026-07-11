Psikologi Kepribadian Mengungkap Cara Mengubah Keunikan Diri Menjadi Kekuatan yang Membawa Kesuksesan dan Kepercayaan Diri

JawaPos.com - Banyak orang pernah merasa minder karena memiliki sifat atau kebiasaan yang berbeda dari orang lain.

Ada yang terlalu pendiam, terlalu cerewet, terlalu perfeksionis, terlalu ramah, atau bahkan memiliki cara berpikir yang dianggap tidak biasa.

Pengalaman tersebut sering kali membuat seseorang berusaha menyembunyikan sisi uniknya agar lebih mudah diterima oleh lingkungan.

Padahal, dalam psikologi kepribadian, karakter yang dianggap aneh atau berbeda belum tentu merupakan kelemahan.

Cara seseorang memandang dirinya sendiri justru sangat menentukan apakah karakter tersebut akan menjadi penghambat atau keunggulan yang membedakannya dari orang lain.

Banyak tokoh sukses dikenal bukan karena mereka sama dengan orang lain, melainkan karena berani memanfaatkan keunikan yang dimiliki.

Alih-alih terus berusaha menjadi pribadi yang "normal", memahami dan mengelola karakter unik dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, kualitas hubungan sosial, hingga perkembangan karier.