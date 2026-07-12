7 Kepribadian Unik Orang Introvert yang Suka Belanja Sendiri Tanpa Ditemani Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang yang suka belanja sendiri bukan sekadar tidak mau ditemani, melainkan memiliki kepribadian unik yang secara psikologi membentuk cara mereka menikmati waktu luang.

Mereka yang termasuk introvert cenderung menemukan kebahagiaan tersendiri dalam kesendirian yang terasa seperti ruang pemulihan dari tekanan sosial sehari-hari.

Memahami sifat-sifat ini bisa membantu menjelaskan mengapa sebagian orang justru merasa lebih produktif, tenang, dan puas ketika belanja tanpa ditemani siapa pun.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (12/6), berikut tujuh kepribadian khas yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam sangat menikmati aktivitas belanja sendirian.

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1. Tidak suka obrolan ringan yang tidak bermakna

Orang yang lebih senang belanja sendiri cenderung menganggap waktu mereka terlalu berharga untuk diisi dengan percakapan dangkal yang tidak bermakna.

Mereka lebih suka hening yang produktif daripada harus membahas hal-hal sepele yang muncul ketika seseorang menemani mereka berbelanja.

Sebagai pemikir yang mendalam, mereka menyukai stimulasi intelektual dari percakapan yang substansial, sehingga obrolan seputar cuaca atau gosip terasa sangat menguras energi.

2. Suka melamun dan membiarkan pikiran mengembara