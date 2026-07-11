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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 04.23 WIB

7 Kelebihan yang Membuat Seseorang Patut Bangga Memiliki Kepribadian Introvert

ilustrasi orang introvert yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjadi seorang introvert terkadang tidak mudah karena karakter mereka sering kali disalahpahami oleh lingkungan sekitar. Sikap yang lebih tenang, banyak mendengarkan, atau tidak terlalu banyak berbicara sering dianggap sebagai kekurangan.

Padahal, introvert memiliki berbagai kualitas positif yang menjadi kekuatan tersendiri. Cara mereka berpikir, mengamati situasi, dan membangun hubungan dengan orang lain dapat memberikan nilai lebih yang sering kali tidak terlihat.

Mengutip Introvert Dear, berikut beberapa kualitas yang menunjukkan bahwa menjadi seorang introvert adalah hal yang patut dibanggakan.

1. Mereka berpikir secara matang sebelum bicara

Kaum introvert cenderung mempertimbangkan kata-kata dengan saksama, itulah sebabnya mereka tidak banyak bicara.

Namun, ini bisa jadi salah satu kelebihan. Dengan berpikir matang sebelum berbicara, mereka mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

2. Mereka fokus

Karena berpikir mendalam, orang introvert sangat fokus saat memikirkan sesuatu.

Mereka biasanya suka merencanakan sesuatu dan mencurahkan seluruh kemampuan untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

3. Mereka mendengarkan secara aktif

Editor: Setyo Adi Nugroho
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