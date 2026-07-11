7 Ciri Seseorang Memiliki Kepribadian Berkualitas Tinggi Menurut Psikologi

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi
JawaPos.com - Menjadi pribadi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari pencapaian atau status seseorang, tetapi juga tercermin melalui cara berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain.
Perbedaan antara seseorang yang memiliki kualitas diri tinggi dan tidak sering terlihat dari kebiasaan sehari-hari, seperti bagaimana mereka menghadapi masalah, membangun hubungan, serta memahami lingkungan di sekitarnya.
Dalam ilmu psikologi, terdapat sejumlah karakteristik yang dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki kepribadian yang matang dan bernilai positif. Mengutip Geediting, berikut tujuh tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kepribadian berkualitas tinggi.
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1. Keaslian
Hakikat keaslian adalah menjadi diri sendiri dan tidak berpura-pura untuk menyenangkan orang lain atau agar sesuai dengan norma masyarakat.
Inti dari keaslian yakni menerima kekurangan, mengakui kelebihan, serta tidak takut mengungkapkan pikiran dan perasaan.
Orang yang autentik tidak akan berpura-pura atau menipu.
2. Empati
Empati lebih dari sekadar bersimpati terhadap situasi orang lain. Ini soal menempatkan diri Anda pada posisi mereka, memahami perspektif, dan menanggapi dengan kebaikan.
Psikologi menegaskan bahwa empati merupakan landasan kecerdasan emosional dan berperan penting dalam membentuk ikatan kuat dengan orang lain.
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