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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 20.25 WIB

Ingin Keuangan Lebih Sehat? Berikut 7 Hal yang Sebaiknya Ditinggalkan Tahun Ini agar Hidup Lebih Kaya dan Tenang

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Ilustrasi keuangan yang sehat (magnific/stockking)

JawaPos.com - Banyak orang mengira hidup yang lebih sejahtera hanya bisa dicapai dengan menambah penghasilan.

Padahal, sering kali perubahan terbesar justru datang dari mengurangi berbagai pengeluaran dan kebiasaan yang sebenarnya tidak lagi memberikan manfaat.

Tanpa disadari, sejumlah pengeluaran kecil terus menguras saldo rekening setiap bulan. Nilainya mungkin tidak terasa jika dilihat satu per satu, tetapi jika dijumlahkan dalam setahun, angkanya bisa sangat besar.

Menariknya, tidak semua hal yang perlu ditinggalkan berkaitan langsung dengan uang. Sebagian justru membantu menghemat waktu, mengurangi stres, dan membuat hidup terasa lebih sederhana.

Dilansir dari laman VegOut Magazine, berikut tujuh hal yang layak Anda tinggalkan mulai tahun ini.

1. Terlalu Banyak Berlangganan Layanan Digital

Layanan streaming, penyimpanan cloud, aplikasi produktivitas, hingga aplikasi kebugaran sering kali terus diperpanjang secara otomatis meski jarang digunakan.

Biaya langganan memang terlihat kecil, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Namun jika dikumpulkan, jumlahnya bisa mencapai jutaan rupiah dalam setahun.

Luangkan waktu untuk mengecek seluruh langganan yang masih aktif. Pertahankan layanan yang benar-benar digunakan setiap hari, sedangkan sisanya dapat dihentikan. Langkah sederhana ini dapat menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kualitas hidup.

Editor: Hanny Suwindari
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