4 Langkah Mudah Menjaga Tubuh Tetap Sehat dan Terhindar dari Flu Saat Musim Hujan

ilustrasi cara menjaga diri dari flu dan pilek di musim hujan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik. Kondisi tubuh yang prima juga membantu seseorang tetap produktif dan menikmati berbagai kegiatan tanpa gangguan.
Saat musim hujan tiba, risiko terkena gangguan kesehatan seperti flu dan pilek biasanya perlu lebih diperhatikan. Perubahan cuaca dan lingkungan dapat membuat tubuh membutuhkan perlindungan ekstra agar tetap fit.
Dengan menerapkan kebiasaan sederhana, seseorang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi risiko terserang penyakit musiman. Langkah-langkah pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan mudah dalam rutinitas sehari-hari.
Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara praktis dan efektif untuk menjaga kesehatan selama musim hujan agar tetap bugar serta terhindar dari flu dan pilek.
1. Tingkatkan kekebalan tubuh
Cara terbaik untuk melindungi diri dari pilek dan flu adalah memperkuat kekebalan tubuh.
Terapkan kebiasaan sehat dalam gaya hidup Anda, seperti mengonsumsi lebih banyak sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, dan susu kunyit.
Makanan kaya nutrisi ini dapat membangun sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat.
2. Hindari tempat ramai
Daerah yang ramai merupakan tempat yang rentan terhadap virus, terutama selama musim hujan.
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