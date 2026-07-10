7 Tanda Pria Manipulatif, Tampak Hebat di Awal Tapi Membuat Hubungan Semakin Menyedihkan Saat Dijalani

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, kesan pertama memang sering kali begitu memikat. Ada pria yang mampu tampil penuh perhatian, romantis, percaya diri, bahkan terlihat seperti sosok pasangan ideal.

Namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut perlahan berubah. Hubungan yang semula terasa membahagiakan justru dipenuhi tekanan emosional, kebingungan, hingga rasa bersalah yang sulit dijelaskan.

Fenomena ini bukan sekadar perubahan karakter biasa. Dalam kajian psikologi hubungan, ada perilaku manipulatif yang dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri dan perlahan merasa tidak berdaya.

Kemudian yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah perilaku tersebut sering muncul secara halus sehingga sulit dikenali pada tahap awal hubungan.

Pria manipulatif umumnya tidak langsung menunjukkan sifat aslinya. Mereka cenderung membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum mulai mengendalikan pasangan melalui berbagai cara, baik secara emosional maupun psikologis.

Karena itu, memahami tanda-tandanya menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan tetap sehat dan saling menghargai.

Dikutip dari laman Expert Editor, inilah berbagai pembahasan dari perilaku manipulatif pria dalam sebuah hubungan yang dilihat dari berbagai kajian psikologi.

1. Terlalu Sempurna di Awal Hubungan

Salah satu tanda yang cukup sering dibahas dalam psikologi hubungan adalah perilaku yang dikenal sebagai love bombing.