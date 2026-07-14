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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 14 Juli 2026 | 12.07 WIB

4 Zodiak yang Mampu Jadi Pasangan Terbaik untuk Hubungan Jangka Panjang, Siap Temani Anda Sampai Tua

Ilustrasi sepasang suami istri/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang suami istri/Magnific

JawaPos.Com - Beberapa zodiak merasa jauh lebih nyaman menjalani hubungan yang stabil dan dipenuhi dengan komitmen.

Mereka memang lebih cocok membangun hubungan jangka panjang daripada HTS-an. Beberapa dari mereka merasa bahwa cinta terlalu berharga untuk dijalani tanpa komitmen yang jelas.

Mengutip informasi dari laman collective.world apada (13/7) berikut zodiak yang mampu jadi pasangan sejati dan menemani anda sampai tua nanti.   

Capricorn dikenal sebagai salah satu zodiak paling setia. Saat sudah berkomitmen, mereka tidak akan mudah pergi. Saat muncul masalah, mereka selalu bersedia mendengarkan, berdiskusi, dan mencari jalan tengah. Mereka akan melakukan segala cara agar hubungan tetap stabil.

Scorpio membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan. Mereka baru bisa membuka hati setelah merasa aman dan yakin terhadap pasangan. Scorpio juga lebih berani memperlihatkan sisi rapuh yang selama ini mereka sembunyikan.

Taurus merasa tidak suka terlalu lama berjauhan dari pasangan. Mereka sangat cocok menjalin hubungan jangka panjang karena memiliki keinginan besar untuk membangun kehidupan tenang dan rumah yang nyaman bersama dengan sosok yang mereka cintai. 

Sagittarius memutuskan berkomitmen, artinya mereka benar-benar serius. Sagittarius juga bersedia menyerahkan usaha setiap hari agar hubungan tetap berjalan dengan baik dan kebahagiaan yang dirasakan di awal hubungan tetap terjaga. Oleh karena itu, mereka akan melakukan apapun yang diperlukan demi menjaga hubungan tetap kuat dan bertahan lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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