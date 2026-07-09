6 Trik Jitu Mengurangi Frekuensi Buang Air Kecil Akibat Musim Bediding yang Membuat Hawa Dingin Jadi Lebih Ekstrem

JawaPos.com - Suhu udara yang dingin maupun fenomena bediding kerap membuat seseorang lebih sering buang air kecil (BAK)

Kondisi ini dapat mengganggu terutama jika Anda harus terus menerus pergi ke kamar mandi. Jika Anda sedang berada di luar ruangan, bekerja, atau tempat yang sangat sulit ditemukan toilet, keadaan ini bisa sangat merepotkan.

Tubuh yang terkena suhu dingin, membuat pembuluh darah akan menyempit sehingga tubuh memberikan sinyal pada ginjal untuk mengeluarkan urin, kondisi alami ini disebut sebagai cold diuresis.

Meskipun terbilang normal, Anda tetap dapat mengurangi frekuensi buang air kecil yang terlalu sering dengan beberapa langkah berikut.

Melansir dari laman labcito.co.id dan sidomunculstore.com pada Kamis (9/7), ada enam trik jitu cara mengurangi frekuensi buang air kecil.

1. Kenakan Pakaian Berlapis

Pakaian tebal berlapis tebal dapat mengatasi keinginan Anda untuk terus menerus buang air kecil saat musim bediding. Jenis pakaian seperti jaket, cardigan, kaos kaki, syal, ataupun hoodie dapat mengelabui tubuh Anda sehingga efek cold diuresis, atau meningkatnya keseringan BAK dapat diatasi.

2. Gerakkan Badan