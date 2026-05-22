9 Aturan yang Selalu Dipegang Orang Hemat hingga Tabungannya Terus Bertambah

JawaPos.Com - Perasaan tenang saat memiliki tabungan yang cukup sering tidak datang secara tiba-tiba.

Banyak orang yang kondisi finansialnya stabil ternyata membangun kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.

Orang hemat bukan selalu mereka yang memiliki penghasilan paling besar.

Sebagian justru berasal dari kehidupan biasa, tetapi sangat disiplin mengatur pengeluaran dan memahami cara menjaga uang tetap aman.

Menariknya, mereka juga bukan tipe orang yang hidup terlalu pelit atau tidak menikmati hidup sama sekali.

Mereka tetap membeli kebutuhan dan menikmati hasil kerja keras, tetapi dilakukan dengan perhitungan yang matang.

Kebiasaan kecil inilah yang perlahan membuat tabungan mereka terus bertambah dan kondisi finansial menjadi lebih stabil dari waktu ke waktu.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan aturan yang sering dipegang orang hemat hingga tabungan mereka terus berkembang dan bertambah.

1. Mereka Selalu Membelanjakan Uang Sesuai Prioritas

Orang hemat biasanya tidak mudah tergoda membeli sesuatu hanya karena sedang tren atau terlihat menarik sesaat.

Mereka terbiasa membedakan mana kebutuhan penting dan mana sekadar keinginan sementara.

Cara berpikir seperti ini membuat pengeluaran menjadi lebih terarah dan tidak mudah membengkak.

Ketika memiliki uang lebih, mereka cenderung memikirkan manfaat jangka panjang dibanding kepuasan sesaat.

Karena itulah banyak orang hemat tetap bisa menikmati hidup tanpa harus terus mengalami masalah keuangan di akhir bulan.