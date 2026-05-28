11 Trik Hemat yang Membantu Mengelola Keuangan dan Mengubah Gaya Hidup Secara Psikologi

JawaPos.com – Mengelola keuangan dengan baik bukan soal pelit, melainkan soal membangun gaya hidup yang didukung oleh pola pikir yang sehat dan disiplin.

Secara psikologi, kebiasaan hemat yang efektif selalu berakar pada kemampuan memahami apa yang sesungguhnya mendorong keputusan belanja seseorang.

Keuangan yang sehat lahir dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari satu keputusan besar yang dramatis.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sebelas trik hemat yang digunakan oleh orang-orang frugal untuk mencegah pengeluaran berlebihan dan mempertahankan stabilitas finansial mereka.

1. Menghapus aplikasi belanja dari ponsel

Psikoterapis Joyce Marter menjelaskan bahwa banyak orang membiarkan emosi seperti kesedihan dan stres mengendalikan keputusan belanja mereka.

Menghapus aplikasi belanja, mulai dari platform pengiriman makanan hingga situs diskon, secara signifikan mengurangi godaan pengeluaran impulsif.

Tanpa akses mudah ke aplikasi-aplikasi itu, jeda kecil yang tercipta seringkali cukup untuk mencegah keputusan belanja yang tidak perlu.

2. Mengunjungi estate sale