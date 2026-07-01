11 Perilaku Pasif Agresif Karyawan yang Benci Kerja di Tempat Kerjanya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak karyawan yang diam-diam benci kerja namun tidak pernah menunjukkannya secara terbuka kepada rekan atau atasan mereka.

Psikologi menjelaskan bahwa perasaan ini sering tersalurkan melalui perilaku pasif agresif yang halus namun konsisten di tempat kerja.

Perilaku tersebut tidak selalu disadari oleh pelakunya sendiri, namun sangat terlihat oleh orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sebelas perilaku pasif agresif yang sering ditunjukkan seseorang yang sebenarnya tidak menyukai pekerjaannya saat ini.

1. Tidak melakukan lebih dari deskripsi pekerjaan

Karyawan yang diam-diam benci kerja cenderung menolak tanggung jawab tambahan di luar tugas resmi mereka.

Mereka memilih bekerja seminimal mungkin agar tidak menarik perhatian berlebihan dan tetap memiliki ruang hidup di luar pekerjaan.