11 Perilaku Pasif Agresif Karyawan yang Benci Kerja di Tempat Kerjanya Menurut Psikologi

Perilaku pasif agresif karyawan yang benci kerja di tempat kerjanya menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Banyak karyawan yang diam-diam benci kerja namun tidak pernah menunjukkannya secara terbuka kepada rekan atau atasan mereka.
Psikologi menjelaskan bahwa perasaan ini sering tersalurkan melalui perilaku pasif agresif yang halus namun konsisten di tempat kerja.
Perilaku tersebut tidak selalu disadari oleh pelakunya sendiri, namun sangat terlihat oleh orang-orang di sekitarnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sebelas perilaku pasif agresif yang sering ditunjukkan seseorang yang sebenarnya tidak menyukai pekerjaannya saat ini.
1. Tidak melakukan lebih dari deskripsi pekerjaan
Karyawan yang diam-diam benci kerja cenderung menolak tanggung jawab tambahan di luar tugas resmi mereka.
Mereka memilih bekerja seminimal mungkin agar tidak menarik perhatian berlebihan dan tetap memiliki ruang hidup di luar pekerjaan.
2. Mengumpulkan tugas melewati tenggat waktu
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas