Dibongkar Mantan Barista, ini Sifat Anda Berdasarkan Kopi yang Anda Pesan

JawaPos.com - Saat Anda mengantre di kedai kopi pagi hari sebelum bekerja demi mendapatkan asupan kafein, Anda mungkin tidak pernah menyadari bahwa segelas minuman di tangan Anda menyimpan cerita yang mendalam. Bagi mereka yang jeli membaca situasi, menu kopi favorit terbukti bisa mencerminkan kepribadian sekaligus tingkat keakraban Anda dengan dunia kafein.

Dikutip dari Your Tango, Selasa (30/6), Christian Medrano, seorang mantan barista Starbucks, mengungkapkan bahwa setiap menu yang dipesan pelanggan memetakan karakteristik psikologis yang sangat spesifik. Mulai dari pencari rasa aman hingga penikmat kopi garis keras, pesanan harian Anda secara tidak langsung menjadi cermin diri Anda di mata seorang barista.

Didukung oleh temuan genetik mengenai sensitivitas kafein, berikut adalah ulasan tajam mengenai kepribadian tersembunyi di balik tujuh menu minuman populer harian Anda.

Caramel Macchiato: Si Manis yang Menolak Rasa Pahit Bagi pelanggan yang setia pada caramel macchiato, Medrano menilai bahwa mereka kemungkinan besar bukanlah penggemar rasa kopi yang otentik. Menu ini didominasi oleh perpaduan susu dan sirup gula yang tebal, sehingga menyisakan sangat sedikit ruang untuk cecapan rasa biji kopi asli.

"Jangan salah paham, saya suka caramel macchiato; itu salah satu minuman favorit saya ketika saya baru mulai minum kopi," ujar Medrano secara jujur. "Tapi maksud saya, rasanya terlalu manis, terlalu banyak gula, dan Anda benar-benar tidak bisa merasakan rasa kopinya," sambungnya.

Vanilla Latte: Pencari Zona Nyaman yang Sederhana Jika vanilla latte adalah menu andalan Anda, kemungkinan besar Anda adalah tipe orang yang enggan ambil pusing saat melihat deretan menu yang rumit. Anda memilih jalan pintas dengan memesan salah satu menu paling mendasar dan aman yang tersedia di papan kasir.

"Kamu merasa bahwa rasa vanila cukup aman. Aku tidak menyalahkanmu," ucap pria yang telah bekerja di jaringan kedai kopi global tersebut selama empat tahun. Karakteristik pemesan menu ini biasanya menyukai kesederhanaan, cenderung pilih-pilih dalam hal kuliner, dan menyukai segala sesuatu yang memiliki takaran pas tanpa kejutan yang ekstrem.

Kopi Hitam: Karakter Pragmatis dengan Varian Gen Unik Tanpa krimer, tanpa susu, dan tanpa pemanis buatan, hanya ekstrak kopi murni dan es. Pilihan menu yang berada di titik tertinggi rasa pahit ini sering kali membuat orang lain terheran-heran, termasuk Medrano sendiri yang mengaku "agak takut" dengan ketangguhan para pencinta kopi hitam polos.