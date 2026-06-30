Dibongkar Mantan Barista, ini Sifat Anda Berdasarkan Kopi yang Anda Pesan (Istimewa)
JawaPos.com - Saat Anda mengantre di kedai kopi pagi hari sebelum bekerja demi mendapatkan asupan kafein, Anda mungkin tidak pernah menyadari bahwa segelas minuman di tangan Anda menyimpan cerita yang mendalam. Bagi mereka yang jeli membaca situasi, menu kopi favorit terbukti bisa mencerminkan kepribadian sekaligus tingkat keakraban Anda dengan dunia kafein.
Dikutip dari Your Tango, Selasa (30/6), Christian Medrano, seorang mantan barista Starbucks, mengungkapkan bahwa setiap menu yang dipesan pelanggan memetakan karakteristik psikologis yang sangat spesifik. Mulai dari pencari rasa aman hingga penikmat kopi garis keras, pesanan harian Anda secara tidak langsung menjadi cermin diri Anda di mata seorang barista.
Didukung oleh temuan genetik mengenai sensitivitas kafein, berikut adalah ulasan tajam mengenai kepribadian tersembunyi di balik tujuh menu minuman populer harian Anda.
Bagi pelanggan yang setia pada caramel macchiato, Medrano menilai bahwa mereka kemungkinan besar bukanlah penggemar rasa kopi yang otentik. Menu ini didominasi oleh perpaduan susu dan sirup gula yang tebal, sehingga menyisakan sangat sedikit ruang untuk cecapan rasa biji kopi asli.
"Jangan salah paham, saya suka caramel macchiato; itu salah satu minuman favorit saya ketika saya baru mulai minum kopi," ujar Medrano secara jujur. "Tapi maksud saya, rasanya terlalu manis, terlalu banyak gula, dan Anda benar-benar tidak bisa merasakan rasa kopinya," sambungnya.
Jika vanilla latte adalah menu andalan Anda, kemungkinan besar Anda adalah tipe orang yang enggan ambil pusing saat melihat deretan menu yang rumit. Anda memilih jalan pintas dengan memesan salah satu menu paling mendasar dan aman yang tersedia di papan kasir.
"Kamu merasa bahwa rasa vanila cukup aman. Aku tidak menyalahkanmu," ucap pria yang telah bekerja di jaringan kedai kopi global tersebut selama empat tahun. Karakteristik pemesan menu ini biasanya menyukai kesederhanaan, cenderung pilih-pilih dalam hal kuliner, dan menyukai segala sesuatu yang memiliki takaran pas tanpa kejutan yang ekstrem.
Tanpa krimer, tanpa susu, dan tanpa pemanis buatan, hanya ekstrak kopi murni dan es. Pilihan menu yang berada di titik tertinggi rasa pahit ini sering kali membuat orang lain terheran-heran, termasuk Medrano sendiri yang mengaku "agak takut" dengan ketangguhan para pencinta kopi hitam polos.
"Mungkin Anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja melalui layanan drive-thru," kata Medrano berteori tentang mobilitas tinggi para pemesan kopi hitam.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas