Tunjukkan Kepopulerannya, Felix Stray Kids didapuk Menjadi Wajah Hanbok Wave 2026

Felix Stray Kids. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata bersama dengan Yayasan Kerajinan dan Desain Korea mengumumkan Felix Stray Kids sebagai artis Hallyu (Korean Wave) untuk proyek Gelombang Hanbok 2026 mereka.
Dikutip dari Soompi, Kamis (18/6), memiliki kepopuleran di dunia musik, tentunya penggemar menyambut bahagia kabar ini.
Kabarnya kampanye ini berkolaborasi dengan artis Hallyu untuk menampilkan dan mempromosikan keindahan hanbok (pakaian tradisional Korea) ke seluruh dunia.
Adapun artis Hanbok Wave sebelumnya, seperti pemenang seluncur es Olimpiade Kim Yuna, Suzy, Kim Tae Ri, dan Park Bo Gum.
Telah dinanti, Felix akan berkolaborasi dengan lima merek hanbok domestik untuk menampilkan keanggunan dari pakaian khas tersebut.
Untuk untuk usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi dalam proyek ini, dibuka hingga 10 Juli, yang terpilih masing-masing akan mengembangkan 10 desain hanbok.
Nantinya desain hanbok tersebut akan ditampilkan dalam pemotretan mode, bersama dengan konten promosi internasional dan domestic.
Kabar baiknya, desain juga akan dipajang di papan reklame di kota-kota seperti Seoul, New York, Paris, dan Milan.
Jeong Hyang Mi selaku Direktur Jenderal Kebijakan Kebudayaan dan Seni di Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata pun turut berkomentar.
“Proyek dengan Felix ini akanmenjadikan hanbok sebagai ‘konten menarik yang ingin Anda kenakan’ di kalangan penggemar di seluruh dunia,” ungkapnya.
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