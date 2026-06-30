Sayonara Rambut Rontok, 5 Makanan Ini Ternyata Ampuh Memperkuat Akar Rambut

ilustrasi rambut rontok. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Rambut yang sehat dan tebal tidak hanya menunjang penampilan, tetapi juga mencerminkan kondisi tubuh secara keseluruhan.
Selain penggunaan produk perawatan, asupan nutrisi yang cukup memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan rambut yang kuat.
Meski pola makan tidak dapat mengubah faktor genetik maupun mengatasi seluruh penyebab kerontokan, konsumsi makanan bergizi dapat membantu memperkuat akar rambut, meningkatkan kilau alami, serta mengurangi risiko rambut rontok.
Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan zat besi, seng, vitamin D, vitamin B termasuk biotin, dan antioksidan berkaitan dengan berbagai masalah rambut.
Mengutip Times of India, berikut lima jenis makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan rambut sekaligus mengurangi kerontokan.
1. Makanan berprotein tinggi
Protein merupakan bahan baku untuk pertumbuhan rambut baru. Sumber protein harian yang umum antara lain telur, dadih atau greek yogurt, lentil, ikan, dan daging tanpa lemak.
Telur jelas merupakan pilihan terbaik karena juga menyediakan biotin, yaitu vitamin B yang berperan aktif dalam produksi keratin dan efektif pada orang yang mengalami kerontokan rambut.
2. Zat besi dan sayuran hijau
Zat besi penting bagi sel darah merah untuk membawa oksigen ke akar dan kekurangan zat besi merupakan faktor yang menyebabkan kerontokan rambut.
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