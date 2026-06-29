10 Hobi Kuno Tahun 1990 yang Ampuh Melindungi Kesehatan Mental, Wajib Coba!

JawaPos.com – Generasi yang tumbuh besar pada era 1990 pasti ingat betul bagaimana rasanya menjalani hari tanpa dering notifikasi ponsel pintar ataupun tekanan algoritma media sosial.
Mengadopsi kembali kebiasaan lama ini bisa menjadi solusi alternatif yang sangat efektif untuk mengatasi fenomena burnout akibat ketergantungan digital modern.
Di era 90, masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas fisik dan kreatif berbasis komunitas yang disadari atau tidak, bertindak sebagai tameng alami pelindung kesehatan mental dari stres dan kecemasan ekstrem.
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Melansir dari laman YourTango pada Senin (29/06), kembalinya tren aktivitas nostalgia ini membuktikan bahwa hobi jadul era 1990 memiliki dampak pada kesehatan mental.
Studi dalam the Journal Of Positive Psychology menemukan bahwa melakukan aktivitas kreatif kecil setiap hari, seperti merajut, memasak, atau membuat kerajinan tangan, secara signifikan mampu meningkatkan suasana hati, memicu emosi positif.
Berikut adalah 10 hobi kuno khas era 1990 yang terbukti ampuh menjaga kesehatan mental anda tetap stabil dan sehat:
1. Membuat kliping buku (scrapbooking) dan menulis jurnal
Sebelum era instagram feed, orang 90 an mengabadikan momen lewat kliping foto, tiket konser, dan potongan majalah yang ditempel manual.
Aktivitas ini membantu melatih fokus dan menjadi media katarsis emosi yang sangat baik bagi kesehatan mental.
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