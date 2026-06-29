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Cicilia Margarettha
Senin, 29 Juni 2026 | 19.45 WIB

Cukup Lihat Matanya! Cara Unik Mengetahui Tingkat IQ Seseorang Menurut Sains

Rahasia Antara Bentuk Mata dan Kecerdasan. (Pexels) - Image

Rahasia Antara Bentuk Mata dan Kecerdasan. (Pexels)

JawaPos.com – Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa seseorang.

Namun, kemajuan sains modern berhasil membuktikan bahwa organ penglihatan ini ternyata jauh lebih hebat dari itu.

Mata bukan sekadar jendela perasaan, melainkan jendela yang mampu menunjukkan seberapa cerdas otak anda dalam memproses informasi.

Alih-alih menggunakan tes IQ tertulis yang rumit dan memakan waktu, tingkat kecerdasan seseorang ternyata bisa diintip secara instan hanya dengan memperhatikan ukuran bagian tengah mata mereka, yaitu pupil.

Ukuran lingkaran hitam atau pupil mata yang biasanya membesar atau mengecil akibat pengaruh cahaya ini, diam-diam menyimpan kode rahasia mengenai kapasitas otak manusia.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (29/06), sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa cara mengetahui seberapa cerdas seseorang dengan melihat matanya.

Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa ada keterkaitan erat antara ukuran dasar pupil seseorang saat dalam kondisi istirahat (baseline pupil size) dengan tingkat kecerdasan fungsional mereka.

Fenomena biologis ini menawarkan cara baru yang unik untuk membedakan tingkat IQ atau intelektual tanpa perlu tahu latar belakang Pendidikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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