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Ryandi Zahdomo
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.30 WIB

Bukan Lemah, Sains Ungkap Sifat Langka Orang yang Menangis saat Menonton Film

seseorang yang menangis saat menonton film. (Magnific/stockking) - Image

seseorang yang menangis saat menonton film. (Magnific/stockking)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, meneteskan air mata saat menyaksikan adegan emosional di bioskop atau layar kaca sering dianggap tanda kelemahan. Mereka yang mudah tersentuh oleh alur cerita film, buku, hingga musik sering mendapat ejekan karena dianggap terlalu sensitif atau cengeng.

Namun, riset ilmiah terbaru justru membalikkan stereotip usang tersebut. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi orang yang menangis saat menonton film memiliki karakteristik psikologis sangat langka, yakni kekuatan emosional luar biasa.

Dikutip dari Your Tango, para ahli saraf menemukan kemampuan membenamkan diri ke dalam cerita fiksi bukan tanda seseorang hidup di dunia fantasi. Mereka adalah individu yang sadar lingkungan sekitar, punya kapasitas otak unik untuk terhubung dengan karakter yang diamati.

Dirangkum dari berbagai studi neurosains dan psikologi, berikut alasan mengapa air mata saat menonton film adalah indikator kekuatan batin yang tidak dimiliki semua orang:

Efek Oksitosin: "Hormon Cinta" yang Bertindak Sebagai Pengatur Volume Emosi

Menurut ahli saraf Paul Zak, individu yang menangis saat menonton film mengalami pelepasan hormon oksitosin lebih intens di otaknya. Hormon ini dijuluki "hormon cinta" karena berfungsi mendorong ikatan sosial dan rasa percaya antarmanusia untuk bertahan hidup.

Menariknya, sebagian orang memiliki respons oksitosin tetap aktif saat berhadapan dengan cerita fiksi. Pada 2021, ahli saraf Robert Froemke menemukan oksitosin berperilaku seperti "pengatur volume" emosional.

Jika Anda menonton karakter film yang mengalami kedukaan mirip pengalaman pribadi Anda, hormon ini memperkeras volume emosi tersebut. Anda akan merasakan langsung penderitaan sang karakter.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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