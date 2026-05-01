9 Cara Orang Tua Mendidik Anak Agar Tumbuh Menjadi Pengambil Keputusan yang Bijak dan Mandiri

Ilustrasi anak yang cerdas. (Freepik)
JawaPos.Com - Perjalanan seorang anak menuju kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademis, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan.
Dalam kehidupan sehari-hari, pilihan kecil yang mereka buat akan membentuk cara berpikir dan sikap mereka di masa depan.
Dari memilih hal sederhana hingga menghadapi situasi yang lebih kompleks, semua itu menjadi bagian dari proses belajar yang penting.
Peran orang tua sangat besar dalam membimbing proses tersebut. Cara mendidik yang tepat tidak hanya mengajarkan apa yang benar atau salah, tetapi juga memberi ruang bagi anak untuk belajar memahami konsekuensi dari setiap pilihan.
Dengan pendekatan yang konsisten dan penuh kesadaran, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bijak dan mandiri.
Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan cara yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak berkembang menjadi pengambil keputusan yang lebih matang.
1. Memberi Kesempatan untuk Memilih Sejak Dini
Kesempatan untuk memilih, meskipun dalam hal kecil, memberikan pengalaman berharga bagi anak.
Dari memilih pakaian hingga menentukan aktivitas, hal ini membantu mereka memahami bahwa setiap pilihan memiliki dampak.
Dengan membiasakan anak membuat keputusan sederhana, mereka akan terbiasa mempertimbangkan pilihan sebelum bertindak.
Kebiasaan ini menjadi dasar penting dalam membangun kemampuan berpikir mandiri.
2. Tidak Terlalu Cepat Mengoreksi
Keinginan untuk langsung memperbaiki kesalahan anak sering kali muncul dari niat baik.
Namun, terlalu cepat mengoreksi justru dapat menghambat proses belajar mereka.
Ketika anak diberi kesempatan untuk memahami kesalahannya sendiri, mereka akan belajar lebih dalam.
