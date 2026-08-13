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Rabbany Wanadriani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.07 WIB

Sederhana dan Bisa Dilakukan di Rumah, Ini 4 Cara Membantu Mengatasi Migrain

Ilustrasi orang mengalami migrain (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi orang mengalami migrain (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika disertai mual atau sensitivitas terhadap cahaya dan suara.

Selain pengobatan yang diberikan tenaga medis, sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat membantu seseorang mengelola migrain. Menjaga tubuh tetap terhidrasi, mempertahankan pola tidur yang teratur, mengelola stres, serta memperhatikan pola makan merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan.

Namun, perlu dipahami bahwa cara-cara tersebut bukan pengganti pengobatan medis dan belum tentu efektif untuk semua orang. Pemicu migrain juga dapat berbeda pada setiap individu.

Dilansir English jagran, berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba.

1. Pastikan Tubuh Tetap Terhidrasi

Kurang cairan dapat menjadi salah satu faktor yang memicu atau memperburuk serangan migrain pada sebagian orang. Karena itu, usahakan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari dan jangan menunggu sampai merasa sangat haus.

Ketika migrain sedang menyerang, tetap mencukupi cairan juga penting, terutama jika keluhan disertai muntah. Tidak ada jenis minuman tertentu yang terbukti paling baik untuk semua penderita migrain; yang terpenting adalah menjaga tubuh tidak mengalami dehidrasi.

2. Perhatikan Pola Tidur

Tidur memiliki hubungan yang cukup erat dengan migrain. Kurang tidur, tidur terlalu lama, maupun perubahan jadwal tidur dapat menjadi pemicu pada sebagian penderita.

Karena itu, cobalah menjaga waktu tidur dan bangun tetap konsisten. American Migraine Foundation juga merekomendasikan sekitar 7–8 jam tidur setiap malam sebagai bagian dari kebiasaan yang mendukung pengelolaan migrain.

Ketika serangan migrain muncul, beristirahat di ruangan yang tenang dan minim cahaya juga dapat membantu mengurangi paparan terhadap pemicu sensorik seperti cahaya dan suara.

3. Kelola Stres dan Luangkan Waktu untuk Bersantai

Stres merupakan salah satu pemicu serangan migrain yang sering dilaporkan. Meski stres bukan penyebab tunggal migrain, mengelolanya dapat membantu mengurangi dampaknya pada sebagian orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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