Kesadaran Orang Tua dalam Mengasuh Anak: Jangan Wariskan Luka Masa Lalu kepada Generasi Berikutnya

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun, tidak semua menyadari bahwa dalam perjalanan mengasuh, mereka kerap membawa "bagasi" emosional dari masa lalu.

Luka yang belum sembuh, trauma masa kecil, atau pola asuh yang pernah diterima dapat muncul kembali tanpa disadari dan memengaruhi cara mereka memperlakukan anak.

Topik mendalam ini menjadi pembahasan utama dalam episode Mom's Corner yang menghadirkan Kang Abay (Adhitya Bayu), penulis buku ParentHeal.

Melalui diskusi yang hangat dan reflektif, Kang Abay mengajak para orang tua untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum berusaha memperbaiki anak-anak mereka.

Ketika Masa Lalu Ikut Duduk di Meja Pengasuhan

Kang Abay menggambarkan luka batin yang belum terselesaikan sebagai sebuah "ransel emosi" yang terus dibawa ke mana pun seseorang melangkah.

Ransel ini berisi berbagai pengalaman masa kecil, mulai dari rasa ditolak, kurang dihargai, tekanan berlebihan, hingga pola asuh yang menyisakan luka.