Bergaya Effortless, Lengkapi OOTD Liburan dengan Alas Kaki dan Tas Terinspirasi Langit hingga Ombak

JawaPos.com – Gaya effortless atau berpenampilan simple dan natural memang pas jika diadopsi selama musim panas sehingga memberikan kesan santai tapi tetap modis. Selain pakaian, alas kaki dan tas juga bisa menjadi ‘tokoh utama’ gaya Anda jika dipilih dengan tepat untuk melengkapi gaya effortless.

Untuk menonjolkan gaya effortless, Anda bisa memilih alas kaki dengan sentuhan nautikal. Sedangkan untuk tekstur bisa memilih material anyaman ringan, yang memberikan kesan lebih breathable. Seperti yang terlihat dalam koleksi terbaru Charles & Keith ‘Summer’s Calling 2026’.

Terinsiprasi ketenangan langit biru dan irama ombak yang lembut, gaya chic nan effortless tampil sebagai sorotan utama di musim ini. Koleksi Summer’s Calling 2026 merangkul semangat effortless-chic, dengan menghadirkan aksesori yang dirancang untuk momen spontan di bawah sinar matahari. Sehingga cocok untuk kegiatan sore santai di beach club, hingga menikmati destinasi favorit selama musim panas.

Koleksi tas dan alas kaki kali ini bernuansa warna-warna beige lembut yang mengingatkan pada pasir pantai. Lalu dipertegas dengan garis-garis mencolok yang memberi sentuhan nautikal. Semua elemen ini berpadu dalam koleksi effortlessyang akan menjadi pilihan stylish sepanjang musim ini.

Salah satunya terlihat dalam tote bag hingga sling bag. Dengan detail serut pada bagian atas, tas ini bermian dengan dasar beige dicampur navy. Sedangkan pada bagian strap menggunakan warna cokelat.

Kim You Jung jadi Brand Ambassador

Musim ini juga menandai babak baru bagi Charles & Keith dengan bergabungnya Kim You Jung sebagai Brand Ambassador, yang menghadirkan suara kepercayaan diri, kreativitas, dan feminitas modern.

Diakui atas versatilitas luar biasa dan kehadiran autentiknya, Kim You Jung telah memikat audiens lintas generasi sekaligus terus berkembang dalam karyanya. Kepercayaan diri alaminya, individualitas, serta gaya effortless yang dimiliki sejalan dengan nilai-nilai inti Charles & Keith.