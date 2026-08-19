Jika Ingin Mencapai Kemajuan Pesat dalam Setiap Tujuan, Lakukan 6 Tips Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sukses dalam setiap tujuannya./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ada yang ingin sukses dalam karier, membangun bisnis, meningkatkan kondisi finansial, memiliki tubuh yang lebih sehat, mengembangkan keterampilan, atau sekadar menjadi pribadi yang lebih baik.
Namun, memiliki tujuan tidak selalu berarti kita akan bergerak maju.
Banyak orang sebenarnya tahu apa yang mereka inginkan, tetapi tetap merasa berjalan di tempat. Mereka membuat rencana dengan penuh semangat, lalu kehilangan motivasi beberapa hari kemudian. Mereka menetapkan target yang besar, tetapi bingung harus memulai dari mana. Bahkan, tidak sedikit orang yang bekerja keras setiap hari tetapi tidak melihat kemajuan yang berarti.
Menurut psikologi, masalahnya sering kali bukan sekadar kurangnya motivasi. Cara kita menetapkan tujuan, mengelola perhatian, membentuk kebiasaan, menghadapi kegagalan, dan mengevaluasi kemajuan sangat menentukan seberapa cepat kita berkembang.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), jika Anda ingin membuat kemajuan yang jauh lebih cepat dalam berbagai bidang kehidupan, berikut enam prinsip psikologis yang bisa diterapkan.
1. Ubah Tujuan Besar Menjadi Tindakan yang Sangat Spesifik
Salah satu kesalahan terbesar dalam mengejar tujuan adalah memiliki target yang terlalu abstrak.
Misalnya:
"Saya ingin sukses."
"Saya ingin lebih sehat."
"Saya ingin menjadi kaya."
"Saya ingin lebih produktif."
"Saya ingin belajar bahasa Inggris."
Masalahnya, otak tidak dapat mengeksekusi kalimat-kalimat tersebut secara langsung.
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Jawa Pos
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