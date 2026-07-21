8 Alasan Mengapa Sangat Sulit untuk Mengetahui Apakah Anda Benar-Benar Mengalami Kemajuan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang ingin berkembang. Kita belajar keterampilan baru, membangun kebiasaan yang lebih baik, bekerja lebih keras, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul di tengah perjalanan:

"Apakah saya benar-benar berkembang, atau saya hanya merasa jalan di tempat?"

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa manusia memang cenderung sulit menilai kemajuan dirinya sendiri. Bahkan ketika seseorang sebenarnya telah mengalami peningkatan yang signifikan, otaknya bisa saja mengatakan bahwa ia belum berubah sama sekali.

Hal ini bukan berarti Anda gagal. Sebaliknya, cara kerja pikiran memang membuat kemajuan sering kali terasa tidak terlihat.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), terdapat delapan alasan mengapa sangat sulit mengetahui apakah Anda benar-benar mengalami kemajuan menurut psikologi.

1. Anda Melihat Diri Sendiri Setiap Hari

Salah satu alasan terbesar adalah karena perubahan terjadi secara bertahap.

Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai adaptasi terhadap perubahan. Ketika perubahan berlangsung sedikit demi sedikit, otak menganggapnya sebagai sesuatu yang normal sehingga tidak lagi menarik perhatian.

Bayangkan Anda menumbuhkan rambut sepanjang satu sentimeter setiap bulan. Orang yang baru bertemu Anda setelah enam bulan mungkin langsung menyadari perbedaannya. Namun Anda yang bercermin setiap hari mungkin merasa tidak ada perubahan sama sekali.