Punya Kandungan Antioksidan, Ini 5 Manfaat Makan Telur Bebek Seminggu Sekali

JawaPos.com - Telur bebek tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Makanan ini mengandung protein berkualitas tinggi serta beragam vitamin dan mineral, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan selenium. Selain itu, telur bebek juga dikenal memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam, sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak.

Bagi sebagian orang, telur bebek juga dinilai lebih mudah dicerna, sehingga dapat menjadi alternatif sumber nutrisi yang baik dalam pola makan sehari-hari.

Mengonsumsi telur bebek secara rutin dalam jumlah yang wajar dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Dikutip dari English Jagran, berikut lima manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi telur bebek setidaknya sekali dalam seminggu.

1. Membangun otot

Dibandingkan dengan telur ayam, telur bebek memiliki kandungan protein yang lebih tinggi.

Ini membantu dalam pengelolaan berat badan, pertumbuhan otot, dan pemulihan setelah berolahraga.

2. Antioksidan