Tips Mengatasi Lowbat, Meredupkan Layar Efektif Mempertahankan Penggunaan Daya Secara Signifikan

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JawaPos.com - Pemadaman listrik bisa menjadi masalah ketika ponsel anda mulai kehabisan baterai.
Terutama Jika kapasitas baterai yang dimiliki terlalu kecil, atau sudah terjadi mengalami penurunan kualitas.
Meskipun bisa disiasati menggunakan powerbank, namun jika tidak tersedia atau listrik padam terlalu lama, menyebabkan penggunaan ponsel jadi sangat serba salah dan terbatas.
Baterai yang cepat habis juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggunaan fitur-fitur boros daya, sinkronisasi otomatis, wifi yang terus aktif, sampai charger KW yang turut merusak sistem baterai ponsel anda.
Oleh karena itu, berikut cara menghemat baterai saat pemadaman listrik, supaya ponsel anda tidak boros dan dapat digunakan lebih lama.
Melansir informasi dari laman samsung.com dan telkomsel.com pada (22/6) berikut cara menghemat baterai saat pemadaman listrik bergilir.
Matikan GPS
GPS atau fitur lokasi yang hidup bisa menyedot daya lebih banyak. Akibatnya, baterai anda menjadi lebih boros sehingga ponsel anda mudah mati karena penggunaan daya yang berlebih.
Langkah yang dapat anda lakukan adalah mematikan fitur GPS tersebut, sehingga penggunaan daya baterai dapat dihemat.
Redupkan layar
Layar HP yang terlalu terang membutuhkan daya lebih besar sehingga dapat mempercepat pengurasan daya baterai. Jika digunakan dalam waktu lama dengan tingkat kecerahan tinggi, daya baterai akan lebih cepat habis. Untuk menghemat baterai, anda dapat menurunkan tingkat kecerahan layar sesuai dengan kebutuhan.
Nonaktifkan fitur yang tidak terpakai
Beberapa fitur dan aplikasi di HP dapat mengkonsumsi daya baterai cukup besar, salah satunya bluetooth yang terus menerus diaktifkan meski tidak dipakai.
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