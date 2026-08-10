Ingin Menjaga Hubungan Cinta Tetap Hidup? Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari

seseorang yang menjaga hubungan cinta tetap hidup./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Cinta sering kali dimulai dengan sesuatu yang sederhana: rasa penasaran, perhatian kecil, percakapan yang membuat kita lupa waktu, dan perasaan bahwa akhirnya kita menemukan seseorang yang benar-benar memahami kita.
Namun, setelah hubungan berjalan cukup lama, banyak pasangan mulai menyadari satu hal: memulai hubungan mungkin mudah, tetapi menjaga hubungan tetap hangat membutuhkan usaha yang konsisten.
Kesibukan pekerjaan, rutinitas rumah tangga, masalah keuangan, kelelahan, perbedaan karakter, hingga berbagai tekanan kehidupan bisa perlahan mengubah cara dua orang berinteraksi.
Dulu, mungkin Anda selalu bertanya, "Bagaimana harimu?"
Sekarang, percakapan mungkin hanya berkisar pada pekerjaan, makanan, tagihan, anak, atau urusan rumah.
Dulu, Anda memperhatikan hal-hal kecil tentang pasangan.
Sekarang, Anda mungkin bahkan tidak menyadari ketika pasangan sedang terlihat lelah atau membutuhkan perhatian.
Padahal, menurut psikologi hubungan, kedekatan emosional bukan sesuatu yang otomatis bertahan hanya karena dua orang saling mencintai. Hubungan membutuhkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali.
Menariknya, kebiasaan tersebut tidak selalu berupa kencan mahal, hadiah romantis, atau liburan mewah.
Justru, banyak hal yang paling berpengaruh terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
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