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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 21 Juni 2026 | 19.49 WIB

Anti Panik Saat Pemadaman Listrik, Ini Dia Cara Menyelamatkan Hari Anda Saat Mati Lampu Bergilir

Ilustrasi mati listrik/Magnific - Image

Ilustrasi mati listrik/Magnific

JawaPos.com - Listrik sudah menjadi kebutuhan primer saat ini. Berbagai Perangkat dihidupkan dengan sumber daya listrik.

Mulai dari gadget, perangkat elektronik, alat dapur rumah tangga, peralatan memasak, peralatan berjualan, sampai jaringan internet yang sudah menjadi kebutuhan vital bagi manusia.

Saat  terjadi pemadaman listrik, kita tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya aktivitas bisa terhambat, dan menimbulkan ketidaknyamanan

Pemadaman listrik bahkan dapat menyebabkan kerugian lebih besar, seperti kerugian materiil karena terhentinya proses operasional sampai kematian karena terganggunya fasilitas umum seperti jaringan lampu lalu lintas.

Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan secara langsung maupun jarak jauh, juga sangat bergantung pada listrik.

Oleh karena itu, pemadaman listrik dapat menjadi kendala serius apabila anda tidak mengantisipasinya menggunakan peralatan pendukung yang memadai.

Sebagaimana yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber pada laman  jete.id dan .interjaya.com (21/6), berikut sejumlah peralatan yang dapat membantu anda agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman saat terjadi pemadaman listrik.

Lampu emergency menjadi alternatif terbaik untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Selain karena lebih aman daripada lilin karena tidak menimbulkan risiko kebakaran, lampu emergency cahayanya lebih stabil menyerupai lampu biasa.

Lampu emergency ini menggunakan teknologi isi ulang baterai sehingga bisa menyala otomatis tatkala pemadaman listrik berlangsung. Sehingga aktivitas anda di malam hari tetap bisa berlangsung secara nyaman dan normal.

Genset menjadi alat penyelamat saat anda membutuhkan listrik untuk berbagai aktivitas mulai dari pekerjaan di kantor sampai penyelenggaraan acara besar.

Editor: Hanny Suwindari
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