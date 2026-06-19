Musim Hujan, Intip 6 Cara Efektif Mengeringkan Pakaian di Dalam Ruangan

JawaPos.com – Musim hujan telah tiba, tetapi salah satu hal yang paling menantang pada cuaca saat ini adalah mengeringkan pakaian di dalam ruangan.

Udara dingin, sinar matahari yang lemah, dan kelembapan memperlambat proses pengeringan, membuat pakaian tetap lembap dan berbau selama berjam-jam.

Mengeringkan pakaian di luar ruangan dalam cuaca hujan menjadi sangat sulit.

Alhasil ada beberapa kiat yang dapat mempercepat waktu pengeringan dan menjaga pakaian Anda tetap bebas bau.

Banyak orang kesulitan mengatasi bau apek yang menempel pada pakaian saat dikeringkan di dalam ruangan karena sirkulasi udara yang buruk.

Dengan tips mengeringkan pakaian di dalam ruangan, pakaian Anda akan tetap segar dan siap pakai.

Dilansir English jagran, berikut enam cara efektif mengeringkan pakaian di dalam ruangan.

1. Gunakan kipas angin

Meskipun kipas angin jarang digunakan selama musim hujan, aliran udara yang sedikit dapat mempercepat proses pengeringan secara signifikan.