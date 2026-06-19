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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 22.10 WIB

Hidung Tersumbat, Ini 5 Tips Ampuh Meredakannya dengan Cepat

Ilustrasi hidung tersumbat/freepik

JawaPos.com - Tingginya tingkat polusi dan cuaca yang tidak menentu membuat hidung tersumbat menjadi keluhan yang cukup sering terjadi akhir-akhir ini.

Selain itu, meningkatnya paparan virus juga dapat memicu peradangan pada lapisan dalam hidung, sehingga gejala terasa semakin tidak nyaman. Kondisi udara yang kotor pun bisa memperparah iritasi.

Melansir ndtv, berikut lima cara sederhana yang bisa membantu meredakan hidung tersumbat dengan cepat.

1. Menghirup uap

Cara ini dapat meredakan hidung tersumbat dengan bertindak sebagai pelembap dan menghangatkan saluran hidung

Caranya: Hirup uapnya dengan menggunakan handuk panjang untuk menutupi wadah air panas.

Pastikan handuknya nyaman dan cukup besar untuk menutupi wadah berisi air panas sehingga uapnya dapat terperangkap di dalamnya untuk dihirup.

Sangat penting beristirahat karena uap panas mungkin sedikit tidak nyaman untuk dihadapi dalam jangka waktu lama.

Berhati-hatilah saat mencelupkan handuk ke dalam air panas sebab luka bakar yang tidak disengaja saat menghirup uap sering terjadi.

2. Neti pot

Bagi yang belum tahu, neti pot adalah wadah keramik sederhana berbentuk teko teh yang dirancang khusus untuk membilas kotoran atau lendir dari rongga hidung menggunakan air garam

Caranya: Untuk memulai, gunakan air yang berlabel suling atau steril. Ini sangat penting karena penggunaan air yang tidak disaring dapat memperparah hidung tersumbat.

Jika menggunakan air keran, rebuslah selama beberapa menit lalu biarkan dingin sampai sedikit hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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