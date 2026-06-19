Perlu Waspada! 6 Kebiasaan Ini Bisa Meningkatkan Risiko Kanker dalam Tubuh

ilustrasi orang yang merasa stres. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari genetik, lingkungan, hingga gaya hidup.

Memang ada risiko yang tidak bisa dikendalikan, namun sejumlah kebiasaan sehari-hari tanpa disadari dapat meningkatkan peluang terkena kanker dalam jangka panjang.

Beberapa kebiasaan tersebut sering terlihat sepele, padahal jika dilakukan terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Dengan mengetahui hal ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menjaga pola hidup demi kesehatan jangka panjang.