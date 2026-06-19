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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 22.01 WIB

Perlu Waspada! 6 Kebiasaan Ini Bisa Meningkatkan Risiko Kanker dalam Tubuh

ilustrasi orang yang merasa stres. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari genetik, lingkungan, hingga gaya hidup.

Memang ada risiko yang tidak bisa dikendalikan, namun sejumlah kebiasaan sehari-hari tanpa disadari dapat meningkatkan peluang terkena kanker dalam jangka panjang.

Beberapa kebiasaan tersebut sering terlihat sepele, padahal jika dilakukan terus-menerus bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Dengan mengetahui hal ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menjaga pola hidup demi kesehatan jangka panjang.

Melansir English Jagran, berikut enam kebiasaan yang diam-diam dapat meningkatkan risiko kanker.

1. Gaya hidup kurang gerak

Duduk dalam waktu lama dan kurangnya olahraga tidak hanya dapat menyebabkan obesitas, tetapi juga peradangan ringan dan perubahan profil hormonal.

Hal ini pada gilirannya menciptakan lingkungan biologis yang mendukung inisiasi dan perkembangan kanker.

2. Kebiasaan tidur yang buruk

Kurang tidur atau tidur yang tidak teratur merupakan salah satu penyebab penurunan produksi melatonin.

Melatonin adalah hormon dengan efek antikanker dan perlindungan.

Pola tidur-bangun yang terganggu mengakibatkan sistem kekebalan tubuh yang terganggu sehingga regulasi berkurang dan sel-sel ganas lebih leluasa berkembang biak.

3. Stres kronis

Editor: Setyo Adi Nugroho
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