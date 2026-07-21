Idap Kanker Stadium Empat, Eks Kapten Timnas Inggris Kevin Keegan Tutup Usia

Legenda Newcastle United, Liverpool, dan timnas Inggris, Kevin Keegan. (X/LFC)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Inggris Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun. Kabar duka itu diumumkan pihak keluarga pada Selasa (21/7).
Dalam pernyataan resminya, keluarga Kevin Keegan menyampaikan bahwa sang legenda mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan kanker. Keegan meninggal didampingi istri dan kedua putrinya.
“Dengan kesedihan mendalam kami mengumumkan bahwa Kevin Keegan telah meninggal dunia pada usia 75 tahun,” tulis pernyataan itu dikutip dari ESPN.
Keluarga juga mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan Keegan mulai memburuk sejak awal tahun. Penyakit kanker yang dideritanya diketahui telah memasuki stadium empat pada Juni 2026.
Keluarga turut menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang telah memberikan perawatan terbaik selama masa pengobatan, sekaligus meminta privasi di tengah masa berkabung.
“Pihak keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis Kevin yang luar biasa atas segala dukungan mereka,” lanjut pernyataan itu.
Keegan dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik Inggris sepanjang masa. Keegan meraih dua penghargaan Ballon d'Or secara beruntun pada 1978 dan 1979.
Karir bermain Keegan dimulai dengan gemilang bersama Liverpool pada era 1970-an. Bersama klub itu, Keegan berhasil meraih tiga gelar First Division, satu Piala FA, dua Piala UEFA, serta satu trofi Piala Eropa.
Setelah itu, Keegan melanjutkan karier ke Hamburg dan kembali mencatatkan prestasi impresif, termasuk dua Ballon d'Or.
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