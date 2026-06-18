Dari Belanja hingga Menabung, Inilah 9 Trik yang Membuat Orang Hemat Selalu Selangkah Lebih Maju

JawaPos.com - Kemampuan mengelola uang sering kali lebih penting daripada jumlah uang yang dimiliki.

Tidak sedikit orang dengan penghasilan besar yang kesulitan menabung, sementara sebagian lainnya mampu membangun kondisi keuangan yang kuat meskipun memiliki pendapatan yang biasa-biasa saja.

Perbedaan tersebut sering terletak pada kebiasaan dan cara mereka memperlakukan uang.

Orang hemat kerap disalahpahami sebagai pribadi yang terlalu pelit atau enggan menikmati hidup. Padahal, hemat bukan berarti menolak semua pengeluaran.

Orang yang benar-benar hemat justru memahami kapan harus membelanjakan uang dan kapan harus menahannya.

Baca Juga:10 Kebiasaan Orang Cerdas yang Membantu Mereka Menikmati Masa Pensiun Tanpa Khawatir Soal Finansial

Mereka menggunakan uang dengan lebih sadar sehingga mampu menciptakan kestabilan finansial yang sulit dicapai oleh banyak orang.

Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering menjadi alasan mengapa mereka selalu selangkah lebih maju dalam urusan keuangan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan trik yang sering diterapkan oleh orang hemat untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat dan terus berkembang.

1. Selalu Membuat Daftar Sebelum Berbelanja