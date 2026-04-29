6 Kebiasaan Hemat Ekstrem yang Dimiliki Orang-orang dengan Masa Kecil Kesulitan Secara Finansial

Ilustrasi orang yang hemat. (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan di masa kecil sering meninggalkan jejak yang kuat dalam cara seseorang menjalani hidup saat dewasa.
Pengalaman tumbuh dalam kondisi finansial yang terbatas tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga memengaruhi cara seseorang memandang uang, kebutuhan, dan rasa aman.
Bagi sebagian orang, masa kecil yang penuh keterbatasan bukan sekadar kenangan, melainkan pelajaran yang terus melekat.
Setiap keputusan keuangan menjadi lebih dipikirkan, setiap pengeluaran terasa lebih berarti.
Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari situasi tersebut sering kali terlihat ekstrem bagi orang lain, tetapi sebenarnya memiliki alasan yang dalam.
Menariknya, kebiasaan hemat ini tidak selalu hilang meskipun kondisi ekonomi sudah membaik.
Justru, banyak yang tetap mempertahankannya karena memberikan rasa aman dan kontrol terhadap hidup.
Dilansir dari Yourtango, inilah enam kebiasaan hemat ekstrem yang sering dimiliki oleh mereka yang tumbuh dalam kondisi finansial sulit.
1. Sulit Mengeluarkan Uang untuk Hal yang Dianggap Tidak Mendesak
Setiap keputusan untuk mengeluarkan uang hampir selalu melalui pertimbangan panjang.
Bukan sekadar berpikir dua kali, tetapi bisa berkali-kali sebelum benar-benar yakin.
Ketika dihadapkan pada pilihan untuk membeli sesuatu yang bersifat keinginan, muncul dorongan untuk menunda.
Pikiran akan langsung membandingkan apakah hal tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan sesaat.
Kebiasaan ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, ketika pengeluaran kecil pun bisa berdampak besar pada kondisi keluarga. Tanpa disadari, pola tersebut terus terbawa hingga dewasa.
Dalam situasi tertentu, kebiasaan ini memberikan keuntungan karena membuat pengelolaan keuangan lebih terkendali.
