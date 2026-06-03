Konsumsi Vitamin saat Ibu Hamil Cegah Bayi Lahir dengan Bibir Sumbing, Begini Kata Dokter

Ilustrasi ibu melahirkan. (Freepik)
JawaPos.com - Direktur RSUD Tebet Jakarta Selatan Juliette Pieter mengimbau ibu hamil untuk rutin mengonsumsi vitamin dan menjaga kondisi tubuh agar tidak mengalami kelelahan berlebih guna membantu mencegah risiko bayi terlahir dengan bibir sumbing.
"Bibir sumbing bukan karena faktor keturunan semata, tetapi terjadi karena proses pembentukan embrio yang tidak menyatu dengan sempurna. Bisa juga karena ibu mengalami kekurangan zat tertentu selama kehamilan," kata Juliette kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6).
Juliette mengimbau ibu hamil untuk rajin memeriksakan kandungan di Posyandu maupun Puskesmas agar memperoleh pemantauan kesehatan serta suplemen yang dibutuhkan selama masa kehamilan.
"Periksa ke posyandu atau puskesmas lebih rajin karena ibu hamil akan mendapatkan vitamin seperti asam folat dan tablet penambah darah," ujarnya.
Selain mencukupi kebutuhan nutrisi, ibu hamil juga diimbau menjaga kondisi fisik agar tidak terlalu lelah selama masa kehamilan.
Menurut Juliette, upaya pencegahan sejak masa kehamilan penting dilakukan karena bibir sumbing dapat memengaruhi kemampuan makan, berbicara, hingga kondisi psikososial anak saat tumbuh besar.
Sementara itu, orang tua pasien operasi bibir sumbing, Mimi, mengaku bersyukur anaknya mendapatkan kesempatan menjalani operasi.
Mimi mengatakan anaknya, Faris, yang kini berusia satu tahun satu bulan sedang menjalani operasi tahap kedua setelah sebelumnya menjalani operasi bibir.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan