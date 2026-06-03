Konsumsi Vitamin saat Ibu Hamil Cegah Bayi Lahir dengan Bibir Sumbing, Begini Kata Dokter

JawaPos.com - Direktur RSUD Tebet Jakarta Selatan Juliette Pieter mengimbau ibu hamil untuk rutin mengonsumsi vitamin dan menjaga kondisi tubuh agar tidak mengalami kelelahan berlebih guna membantu mencegah risiko bayi terlahir dengan bibir sumbing.

"Bibir sumbing bukan karena faktor keturunan semata, tetapi terjadi karena proses pembentukan embrio yang tidak menyatu dengan sempurna. Bisa juga karena ibu mengalami kekurangan zat tertentu selama kehamilan," kata Juliette kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6).

Juliette mengimbau ibu hamil untuk rajin memeriksakan kandungan di Posyandu maupun Puskesmas agar memperoleh pemantauan kesehatan serta suplemen yang dibutuhkan selama masa kehamilan.

"Periksa ke posyandu atau puskesmas lebih rajin karena ibu hamil akan mendapatkan vitamin seperti asam folat dan tablet penambah darah," ujarnya.

Selain mencukupi kebutuhan nutrisi, ibu hamil juga diimbau menjaga kondisi fisik agar tidak terlalu lelah selama masa kehamilan.

Menurut Juliette, upaya pencegahan sejak masa kehamilan penting dilakukan karena bibir sumbing dapat memengaruhi kemampuan makan, berbicara, hingga kondisi psikososial anak saat tumbuh besar.

Sementara itu, orang tua pasien operasi bibir sumbing, Mimi, mengaku bersyukur anaknya mendapatkan kesempatan menjalani operasi.