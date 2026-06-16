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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 21.04 WIB

Selain Kaya akan Vitamin, Ini 5 Manfaatnya Jika Minum Jus Tomat Setiap Pagi

ilustrasi jus tomat. (Freepik) - Image

ilustrasi jus tomat. (Freepik)

JawaPos.com – Mengawali hari dengan segelas jus tomat segar dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tomat sendiri kaya akan vitamin A, C, serta antioksidan seperti likopen, ditambah berbagai mineral yang bermanfaat bagi daya tahan tubuh, sistem pencernaan, dan kesehatan jantung.

Kandungan tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan peradangan, menurunkan kadar kolesterol, serta menjaga elastisitas dan kecerahan kulit.

Dengan berbagai manfaat itu, jus tomat kerap dianggap sebagai salah satu pilihan minuman sehat untuk dikonsumsi secara rutin di pagi hari.

Mengutip English Jagran, berikut lima manfaat kesehatan dari konsumsi jus tomat setiap pagi.

1. Kesehatan jantung

Minum segelas jus tomat setiap pagi adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi risiko penyakit jantung.

Jus ini bantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi penumpukan lemak di arteri, dan mengontrol kadar kolesterol tinggi.

2. Tulang yang lebih kuat

Jus tomat kaya akan kalsium, yang bantu memperkuat tulang dan mendukung kesehatan tulang secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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