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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 18 Juni 2026 | 14.29 WIB

10 Alasan Generasi Muda Gen Z Lebih Benci AI Dibanding Generasi Boomer dan Gen X

Alasan generasi muda gen Z lebih benci AI dibanding generasi boomer dan gen X / foto : Magnific/ jcomp - Image

Alasan generasi muda gen Z lebih benci AI dibanding generasi boomer dan gen X / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Gen Z dan generasi muda lainnya memiliki alasan-alasan valid yang sangat nyata untuk membenci AI jauh lebih dalam dibandingkan boomer dan Gen X.

Survei terbaru menunjukkan bahwa rasa harapan awal Gen Z terhadap AI dengan cepat berubah menjadi kecemasan dan kemarahan setelah menyaksikan dampak nyatanya.

Generasi muda yang sering diejek karena menentang AI sebenarnya menyuarakan kekhawatiran yang sangat mendasar tentang masa depan kreativitas, pekerjaan, dan planet ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (18/6), berikut sepuluh alasan valid mengapa Gen Z sebagai generasi muda membenci AI jauh lebih dalam dari boomer maupun Gen X yang lebih tua.

1. Sudah sangat khawatir tentang dampak AI terhadap perubahan iklim

Studi tahun 2021 menemukan bahwa lebih dari 60 persen Gen Z menyebut diri mereka sangat khawatir tentang perubahan iklim dan mengalami peningkatan kecemasan karenanya.

Meningkatnya permintaan AI secara langsung berdampak pada emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan penggunaan air dalam jumlah yang sangat mengkhawatirkan.

Ketika orang menggunakan AI untuk pertanyaan sepele yang sebenarnya bisa dijawab sendiri, generasi muda semakin frustrasi karena menyadari betapa tidak perlu dan boros dampaknya.

2. AI mematikan kreativitas mereka

Banyak anak muda yang sangat digerakkan oleh gagasan tentang tujuan dan makna dalam pekerjaan merasa tersinggung oleh penggunaan AI yang terus-menerus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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