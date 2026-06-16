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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 21.17 WIB

Jarang Disadari, 6 Kebiasaan Ini Jika Dilakukan Dapat Mengganggu Pencernaan

Ilustrasi seseorang mengalami gangguan pencernaan./pexels.com - Image

Ilustrasi seseorang mengalami gangguan pencernaan./pexels.com

JawaPos.com – Kesehatan pencernaan tidak hanya ditentukan oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga oleh cara seseorang makan sehari-hari.

Banyak orang lebih fokus pada jumlah kalori, asupan protein, atau pembatasan jenis makanan tertentu, namun tetap mengalami keluhan seperti kembung, rasa tidak nyaman, hingga tubuh yang mudah lelah.

Hal ini terjadi karena proses pencernaan melibatkan banyak faktor, bukan sekadar hasil akhir dari makanan yang dikonsumsi.

Kebiasaan makan, waktu makan, tingkat stres, hingga kecepatan mengunyah turut memengaruhi bagaimana tubuh mencerna dan menyerap nutrisi.

Mengutip NDTV, berikut enam kebiasaan yang tanpa disadari dapat mengganggu sistem pencernaan Anda.

1. Makan terlalu cepat

Saat Anda makan terburu-buru, tubuh tidak punya waktu untuk merasakan kenyang.

Pada akhirnya ini akan membebani perut Anda sebelum tubuh sempat menyesuaikan diri.

2. Makan malam yang larut dan berat

Jika Anda merasa kembung di malam hari, mungkin bukan hanya karena makanan tetapi juga karena waktunya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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