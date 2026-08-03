Hati-Hati, 10 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Menguras Energi Mental Anda

Ilustrasi kebiasaan yang menguras semangat dan kepercayaan diri (freepik)
JawaPos.com - Tidak semua kebiasaan buruk langsung menimbulkan dampak yang terlihat. Sebagian justru berkembang secara perlahan hingga akhirnya memengaruhi semangat hidup, rasa percaya diri, bahkan cara seseorang memandang dirinya sendiri.
Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan motivasi, merasa kurang berharga, dan sulit menikmati kehidupan. Efeknya mungkin baru terasa setelah bertahun-tahun, ketika energi dan antusiasme yang dulu dimiliki mulai memudar.
Dilansir dari geediting.com, berikut sepuluh kebiasaan yang perlu diwaspadai karena berpotensi menggerus semangat serta kepercayaan diri secara perlahan.
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Seiring bertambahnya usia, sebagian orang mulai jarang menghubungi teman atau menghadiri kegiatan sosial. Lama-kelamaan, kesendirian menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Padahal, berinteraksi dengan orang lain membantu seseorang tetap merasa dihargai dan mengingatkan bahwa dirinya memiliki peran dalam kehidupan sosial. Ketika hubungan dengan orang lain semakin berkurang, rasa percaya diri pun bisa ikut memudar.
Mengikuti perkembangan berita memang penting, tetapi terlalu banyak mengonsumsi informasi tentang konflik, bencana, atau peristiwa buruk dapat memengaruhi kondisi psikologis.
Jika setiap hari dimulai dengan paparan berita negatif, pikiran akan lebih mudah dipenuhi rasa cemas dan pesimis. Memberi batasan terhadap konsumsi informasi dapat membantu menjaga kesehatan mental.
Sebagian orang merasa bahwa usia atau pengalaman membuat mereka tidak lagi perlu mencoba sesuatu yang berbeda. Padahal, rasa ingin tahu dan keinginan belajar tidak mengenal batas usia.
Mencoba hobi baru, mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi, atau mempelajari keterampilan baru dapat memberikan semangat sekaligus menjaga pikiran tetap aktif.
Proses penuaan memang membawa berbagai perubahan, mulai dari kondisi tubuh hingga penampilan. Namun, terus membandingkan diri dengan masa muda hanya akan memicu rasa tidak puas.
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