4 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Membantu Mengurangi Risiko Migrain, Apa Saja?

Ilustrasi orang mengalami migrain (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Migrain menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup mengganggu karena dapat menyebabkan rasa nyeri berdenyut pada kepala, mual, hingga membuat aktivitas sehari-hari terganggu.
Meski beberapa orang memilih mengonsumsi obat untuk meredakan gejalanya, ada sejumlah langkah alami yang dapat membantu mengurangi keluhan migrain. Cara sederhana ini bisa dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi tubuh dan mengurangi kemungkinan migrain muncul kembali.
Mulai dari mencukupi kebutuhan cairan, menjaga pola tidur, hingga mengelola stres, kebiasaan sehari-hari memiliki peran penting dalam membantu mengendalikan migrain.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi migrain.
Baca Juga:Simak, 10 Tanda Halus Anda Mengalami Stres Berat, Mulai dari Sakit Kepala hingga Sulit Konsentrasi
Kurangnya asupan cairan atau dehidrasi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu munculnya migrain.
Ketika tubuh kekurangan air, fungsi tubuh dapat terganggu dan memicu berbagai keluhan, termasuk sakit kepala. Oleh karena itu, mencukupi kebutuhan air putih setiap hari menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah migrain.
Biasakan minum air secara cukup sepanjang hari, terutama saat melakukan aktivitas yang menguras energi atau berada di lingkungan dengan suhu panas.
Minuman herbal seperti teh peppermint dan teh jahe dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman akibat migrain.
Peppermint dan jahe dikenal memiliki kandungan yang bersifat menenangkan serta membantu mengurangi peradangan. Selain itu, keduanya juga dapat membantu mengatasi rasa mual yang sering muncul bersamaan dengan migrain.
Mengonsumsi minuman hangat ini dapat memberikan efek relaksasi bagi tubuh ketika gejala migrain mulai terasa.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa