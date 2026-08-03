4 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Membantu Mengurangi Risiko Migrain, Apa Saja?

JawaPos.com - Migrain menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup mengganggu karena dapat menyebabkan rasa nyeri berdenyut pada kepala, mual, hingga membuat aktivitas sehari-hari terganggu.

Meski beberapa orang memilih mengonsumsi obat untuk meredakan gejalanya, ada sejumlah langkah alami yang dapat membantu mengurangi keluhan migrain. Cara sederhana ini bisa dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi tubuh dan mengurangi kemungkinan migrain muncul kembali.

Mulai dari mencukupi kebutuhan cairan, menjaga pola tidur, hingga mengelola stres, kebiasaan sehari-hari memiliki peran penting dalam membantu mengendalikan migrain.

Dilansir dari English Jagran, berikut empat cara alami yang dapat dicoba untuk membantu mengatasi migrain.

1. Pastikan tubuh tetap terhidrasi Kurangnya asupan cairan atau dehidrasi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu munculnya migrain.

Ketika tubuh kekurangan air, fungsi tubuh dapat terganggu dan memicu berbagai keluhan, termasuk sakit kepala. Oleh karena itu, mencukupi kebutuhan air putih setiap hari menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah migrain.

Biasakan minum air secara cukup sepanjang hari, terutama saat melakukan aktivitas yang menguras energi atau berada di lingkungan dengan suhu panas.

2. Konsumsi teh peppermint atau jahe Minuman herbal seperti teh peppermint dan teh jahe dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman akibat migrain.

Peppermint dan jahe dikenal memiliki kandungan yang bersifat menenangkan serta membantu mengurangi peradangan. Selain itu, keduanya juga dapat membantu mengatasi rasa mual yang sering muncul bersamaan dengan migrain.