Nafas Jadi Lega, Ini 5 Tanaman Indoor yang Menjaga Udara Rumah Tetap Sejuk dan Segar

JawaPos.com – Sejumlah tanaman dikenal mampu membantu menurunkan suhu ruangan karena proses alami yang disebut transpirasi, sehingga sering dijuluki sebagai pendingin udara alami.

Dalam proses ini, tanaman menyerap air melalui akar, lalu melepaskan uap air serta kelembapan berlebih melalui daun.

Uap yang dilepaskan tersebut kemudian menguap ke udara, membantu menyerap panas di sekitarnya sehingga suhu lingkungan menjadi lebih sejuk secara alami.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanaman indoor yang dapat membantu menjaga rumah tetap terasa sejuk sekaligus memperindah tampilan ruangan.

1. Areca Palm

Areca palm adalah salah satu tanaman dalam ruangan paling populer untuk menjaga ruangan tetap sejuk.

Tanaman yang perawatannya mudah ini secara signifikan membuat dekorasi rumah Anda terlihat estetis dan berkelas, memberikan nuansa tropis.

Tanaman ini tidak hanya menjaga ruangan tetap sejuk, tetapi juga mengurangi unsur-unsur berbahaya di udara sampai batas tertentu dan meningkatkan kadar oksigen.

Dengan perawatan dan dekorasi yang minimal namun tepat, tanaman ini akan menambah nilai estetika pada rumah Anda.