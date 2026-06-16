Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.28 WIB

Nafas Jadi Lega, Ini 5 Tanaman Indoor yang Menjaga Udara Rumah Tetap Sejuk dan Segar

ilustrasi tanaman indoor. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanaman indoor. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sejumlah tanaman dikenal mampu membantu menurunkan suhu ruangan karena proses alami yang disebut transpirasi, sehingga sering dijuluki sebagai pendingin udara alami.

Dalam proses ini, tanaman menyerap air melalui akar, lalu melepaskan uap air serta kelembapan berlebih melalui daun.

Uap yang dilepaskan tersebut kemudian menguap ke udara, membantu menyerap panas di sekitarnya sehingga suhu lingkungan menjadi lebih sejuk secara alami.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanaman indoor yang dapat membantu menjaga rumah tetap terasa sejuk sekaligus memperindah tampilan ruangan.

1. Areca Palm

Areca palm adalah salah satu tanaman dalam ruangan paling populer untuk menjaga ruangan tetap sejuk.

Tanaman yang perawatannya mudah ini secara signifikan membuat dekorasi rumah Anda terlihat estetis dan berkelas, memberikan nuansa tropis.

Tanaman ini tidak hanya menjaga ruangan tetap sejuk, tetapi juga mengurangi unsur-unsur berbahaya di udara sampai batas tertentu dan meningkatkan kadar oksigen.

Dengan perawatan dan dekorasi yang minimal namun tepat, tanaman ini akan menambah nilai estetika pada rumah Anda.

2. Peace Lily

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Tanaman Penarik Energi Positif yang Cocok di Rumah - Image
Lifestyle

8 Tanaman Penarik Energi Positif yang Cocok di Rumah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05.23 WIB

5 Tanaman Indoor yang Menjaga Rumah Tetap Sejuk Secara Alami - Image
Lifestyle

5 Tanaman Indoor yang Menjaga Rumah Tetap Sejuk Secara Alami

Jumat, 29 Mei 2026 | 21.25 WIB

6 Cara Cerdas Menjaga Hewan Peliharaan Tetap Sejuk di Cuaca Panas - Image
Lifestyle

6 Cara Cerdas Menjaga Hewan Peliharaan Tetap Sejuk di Cuaca Panas

Kamis, 19 Maret 2026 | 08.13 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore