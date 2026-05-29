5 Tanaman Indoor yang Menjaga Rumah Tetap Sejuk Secara Alami

JawaPos.com – Beberapa tanaman mengalami proses yang disebut transpirasi sehingga disebut sebagai pendingin udara alami.

Tanaman-tanaman ini menyerap air melalui akarnya dan melepaskan kelembapan dan uap berlebih melalui daunnya.

Melalui proses tersebut, kelembapan menguap ke udara, menyerap panas di sekitarnya, dan menurunkan suhu secara alami.

Melansir English jagran, berikut lima tanaman indoor pilihan yang dapat menjaga rumah tetap sejuk dan indah secara alami.

1. Areca Palm

Areca palm adalah salah satu tanaman dalam ruangan paling populer untuk menjaga ruangan tetap sejuk.

Tanaman yang perawatannya mudah ini secara signifikan membuat dekorasi rumah Anda terlihat estetis dan berkelas, memberikan nuansa tropis.

Tanaman ini tidak hanya menjaga ruangan tetap sejuk, tetapi juga mengurangi unsur-unsur berbahaya di udara sampai batas tertentu dan meningkatkan kadar oksigen.

Dengan perawatan dan dekorasi yang minimal namun tepat, tanaman ini akan menambah nilai estetika pada rumah Anda.