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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.17 WIB

Bukan Soal Usia, Inilah 6 Alasan Mengapa Menjadi Kakek dan Nenek Sering Membawa Kebahagiaan yang Sulit Dijelaskan

Ilustrasi kakek dan nenek. (Magnific) - Image

Ilustrasi kakek dan nenek. (Magnific)

JawaPos.Com - Kehidupan berjalan dalam berbagai fase yang masing-masing menghadirkan pengalaman berbeda. 

Setelah melewati masa muda, membangun keluarga, membesarkan anak, hingga menyaksikan mereka tumbuh dewasa, banyak orang memasuki babak baru yang tidak kalah istimewa, yaitu menjadi kakek dan nenek.

Bagi sebagian orang, momen ini bukan hanya tentang bertambahnya usia atau perubahan status dalam keluarga. 

Kehadiran cucu sering menghadirkan perasaan hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. 

Banyak kakek dan nenek mengaku merasakan kebahagiaan yang berbeda, bahkan terkadang lebih dalam dibandingkan saat pertama kali menjadi orang tua.

Perasaan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Hubungan antargenerasi yang terjalin antara kakek, nenek, dan cucu menciptakan pengalaman emosional yang unik. 

Di balik tawa kecil, pelukan hangat, dan kebersamaan sederhana, tersimpan makna yang membuat banyak orang merasa hidup mereka semakin lengkap.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam alasan mengapa menjadi kakek dan nenek sering membawa kebahagiaan yang sulit dijelaskan.

1. Melihat Kehidupan Berlanjut Melalui Generasi Berikutnya

Salah satu kebahagiaan terbesar saat menjadi kakek dan nenek adalah kesempatan menyaksikan perjalanan keluarga berlanjut ke generasi berikutnya.

Ketika melihat cucu tumbuh, banyak orang merasa seperti sedang melihat bagian dari dirinya sendiri hidup kembali dalam bentuk yang baru. 

Senyum, kebiasaan, atau bahkan sifat tertentu yang mengingatkan pada anak-anak mereka di masa kecil sering memunculkan rasa haru yang mendalam.

Perasaan ini memberikan makna khusus karena menghadirkan kesadaran bahwa nilai-nilai, pengalaman, dan kasih sayang yang selama ini diwariskan terus hidup dalam keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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