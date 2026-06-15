40 Kata-Kata Tahun Baru Islam 2026 yang Menyentuh Hati untuk WhatsApp dan Media Sosial

JawaPos.com - Tahun Baru Islam 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momen istimewa bagi umat Muslim untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki kesalahan masa lalu, serta memperkuat harapan dan doa untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Beragam ucapan Tahun Baru Islam dapat dibagikan melalui WhatsApp maupun media sosial seperti di Instagram dan Facebook sebagai pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berikut 40 kata-kata Tahun Baru Islam 2026 yang menyentuh hati, cocok untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat:

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1. Selamat Tahun Baru Islam 2026. Semoga langkah kita selalu diberi petunjuk, hati dipenuhi ketenangan, dan hidup semakin dekat dengan Allah SWT.

2. Tahun baru adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan memberikan keberkahan di setiap perjalanan hidup.

3. Mari membuka lembaran baru dengan doa, keikhlasan, dan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

4. Semoga tahun baru Islam membawa kedamaian dalam hati, keberkahan dalam rezeki, dan kebahagiaan dalam keluarga.

5. Jangan hanya berganti tahun, tetapi jadikan pergantian waktu sebagai jalan untuk memperbaiki iman dan amal.

6. Selamat Tahun Baru Islam 2026. Semoga Allah mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan dan setiap kesulitan dengan kemudahan.