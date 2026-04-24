Kemenag Dukung Pelaksanaan Festival Dunia Baru Islam pada Tahun Baru 1448 Hijriah

Menag Nasaruddin Umar dan Ketum IKA PTKIN se-Indonesia Idrus Marham menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/4). Mereka sepakat melaksanakan Festival Dunia Baru Islam bertepatan dengan Tahun Baru 1448 Hijriah. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com-Pertemuan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (IKA PTKIN) se-Indonesia pada 23-25 April 2026 di Jakarta menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya rencana pelaksanaan Festival Dunia Baru Islam yang bakal diselenggarakan bertepatan dengan Tahun Baru 1448 Hijriah.
Ketua Umum (Ketum) IKA PTKIN se-Indonesia Idrus Marham menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media pada Jumat malam (24/4). Menurut dia, dalam pertemuan nasional di Jakarta, organisasi yang dia pimpin sepakat membentuk forum yang diberi nama Forum Komunikasi Nasional IKA PTKIN se-Indonesia. Pengurus forum itu yang akan melaksanakan Festival Dunia Baru Islam.
”Salah satu kegiatan yang telah kami laporkan tadi kepada Pak Menteri Agama (Nasaruddin Umar) bahwa insya Allah pada Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, kami akan melakukan satu kegiatan yang untuk sementara kami beri nama Festival Dunia Baru Islam,” kata Idrus.
Melalui kegiatan tersebut, akan dimunculkan beberapa tema besar seperti Islam dan Transformasi Peradaban Dunia dan Islam Indonesia Merespons Tantangan. Tema-tema itu bakal dibahas bersama oleh cendekiawan dan tokoh-tokoh Islam dari berbagai belahan dunia. Mereka akan diundang bersama duta besar negara-negara Islam di Indonesia untuk hadir dalam Festival Dunia Baru Islam.
”Dan juga kami akan melakukan seminar nasional yang oleh pak menteri tadi mengarahkan akan lahirnya pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam rangka untuk bagaimana supaya masalah-masalah keumatan kebangsaan bisa kita selesaikan,” imbuhnya.
Yang tidak kalah penting, Idrus menyebutkan, dalam agenda tersebut bakal turut dibahas mengenai peran umat Islam dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan keumatan dan kebangsaan untuk persatuan dan kemajuan Indonesia. Festival tersebut, lanjut dia, akan dibarengi dengan kegiatan lain seperti Festival Kuliner Dunia Islam dan Busana Muslim Indonesia.
”Jadi, itu juga nanti akan kami lakukan beberapa kegiatan pada saat (penyelenggaraan Festival Dunia Baru Islam) itu, dan tentu kami sudah laporkan kepada pak menteri sebagai pembina forum. Juga melalui pak menteri nanti juga tentu akan kami minta supaya dilaporkan kepada bapak presiden,” harap Idrus.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan dukungan atas ide-ide yang disampaikan oleh IKA PTKIN se-Indonesia. Menurut dia, situasi global saat ini memang menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri sebagai episentrum peradaban dunia Islam di masa depan.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya