Taman Margasatwa Ragunan Diprediksi Dikunjungi 40 Ribu Wisatawan pada Momen Tahun Baru Islam

JawaPos.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Jakarta Selatan memprediksi jumlah kunjungan mencapai 40.000 wisatawan selama libur peringatan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

"Ditargetkan 40.000 wisatawan akan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) hingga sore hari nanti," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Bambang mengatakan prediksi tersebut dapat tercapai karena didukung cuaca yang terbilang cukup baik.

Hingga siang ini, sebanyak 25.675 pengunjung mengunjungi kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sejak Selasa pagi, Ragunan sudah ramai dikunjungi para wisatawan dari berbagai wilayah.

"Pagi tadi saja sekitar pukul 08.45 WIB, sebanyak 9.219 pengunjung. Terdiri dari 7.341 dewasa dan 1.878 anak-anak sudah datang. Hingga siang ini, lonjakan wisatawan masih terus terjadi," ucapnya.

Wahyudi menjelaskan jumlah pengunjung pada Selasa siang pukul 12.00 WIB tercatat sudah mencapai 25.675 orang, dengan rincian 6.143 anak-anak dan 19.532 dewasa.