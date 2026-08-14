Bukan Banyak Bicara, Ini 8 Cara Membangun Koneksi yang Lebih Bermakna

Tips membangun relasi tanpa basa-basi menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com - Membangun hubungan yang dekat dengan orang lain tidak selalu membutuhkan percakapan panjang atau kemampuan berbicara tanpa henti. Dalam banyak situasi, justru perhatian, kejujuran, dan kemampuan memahami lawan bicara dapat menjadi dasar terbentuknya hubungan yang lebih kuat.
Relasi yang sehat juga tidak selalu dimulai dari pembicaraan yang langsung mendalam. Kedekatan biasanya tumbuh secara bertahap ketika kedua orang merasa nyaman, dihargai, dan bisa menjadi diri sendiri.
Sejumlah pendekatan dalam psikologi menekankan pentingnya komunikasi yang autentik, empati, serta keterlibatan emosional dalam membangun hubungan interpersonal.
Dilansir dari geediting.com), terdapat delapan cara yang dapat dicoba untuk membangun relasi tanpa harus mengandalkan basa-basi.
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Salah satu cara paling sederhana untuk membuat orang merasa dihargai adalah memberikan perhatian ketika mereka berbicara.
Jangan hanya menunggu giliran untuk menjawab. Cobalah memahami maksud, pengalaman, maupun perasaan yang sedang mereka ceritakan.
Ketika seseorang merasa benar-benar didengar, mereka cenderung lebih nyaman membuka diri. Dari sinilah percakapan yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat.
Pertanyaan yang jawabannya hanya "ya" atau "tidak" sering membuat percakapan cepat berhenti.
Sebaliknya, pertanyaan terbuka memberikan ruang lebih luas bagi seseorang untuk bercerita. Misalnya, daripada sekadar bertanya tentang pekerjaan, Anda bisa menanyakan bagian paling menarik dari pekerjaan yang sedang mereka jalani.
Pertanyaan yang tepat dapat membantu percakapan bergerak dari topik umum menuju pengalaman, pandangan, dan hal-hal yang benar-benar dianggap penting oleh seseorang.
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Jawa Pos
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