Baik untuk Kesehatan, Ini 8 Manfaat Minum Air Hangat sebelum Memulai Aktivitas Hari yang Padat

JawaPos.com – Memiliki rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak positif bagi tubuh, pikiran, dan kualitas kesejahteraan secara keseluruhan.

Kebiasaan pagi yang dilakukan secara konsisten juga membantu meningkatkan fokus, produktivitas, serta kejernihan mental dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Salah satu kebiasaan sederhana yang sering dianjurkan adalah minum air hangat di pagi hari.

Meski terlihat sepele, kebiasaan ini dipercaya memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan dan kebugaran tubuh secara umum.

Mengutip NDTV, berikut delapan manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan memulai hari dengan minum air hangat.

1. Meningkatkan hidrasi

Tubuh manusia sering mengalami dehidrasi setelah tidur semalaman.

Minum air hangat di pagi hari membantu mengisi kembali cairan yang hilang, yang penting untuk menjaga tingkat energi dan mendukung fungsi tubuh.

2. Meningkatkan pencernaan