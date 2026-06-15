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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 17.32 WIB

Konsumsi Rutin, 5 Makanan Ini Bisa Memperkuat Rambut sampai ke Akarnya

Ilustrasi rambut lurus/freepik - Image

Ilustrasi rambut lurus/freepik

JawaPos.com – Rambut sering dianggap sebagai mahkota yang turut memengaruhi penampilan seseorang secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan rambut yang tampak lebat, kuat, dan sehat, asupan nutrisi dari makanan sehari-hari ternyata memiliki peran yang lebih penting dibandingkan hanya mengandalkan perawatan luar seperti serum.

Walaupun pola makan tidak dapat mengubah faktor genetik atau kondisi medis tertentu, kombinasi nutrisi yang tepat dapat membantu memperkuat akar rambut, meningkatkan kilau alami, serta mengurangi kerontokan.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa masalah rambut kerap berkaitan dengan kekurangan nutrisi seperti zat besi, zinc, vitamin D, vitamin B termasuk biotin, serta antioksidan.

Mengutip Times of India, berikut lima jenis makanan yang dipercaya dapat membantu mencegah kerontokan rambut dan mendukung pertumbuhannya agar lebih sehat.

1. Makanan berprotein tinggi

Protein merupakan bahan baku untuk pertumbuhan rambut baru. Sumber protein harian yang umum antara lain telur, dadih atau greek yogurt, lentil, ikan, dan daging tanpa lemak.

Telur jelas merupakan pilihan terbaik karena juga menyediakan biotin, yaitu vitamin B yang berperan aktif dalam produksi keratin dan efektif pada orang yang mengalami kerontokan rambut.

2. Zat besi dan sayuran hijau

Zat besi penting bagi sel darah merah untuk membawa oksigen ke akar dan kekurangan zat besi merupakan faktor yang menyebabkan kerontokan rambut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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