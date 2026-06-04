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Rian Alfianto
Jumat, 5 Juni 2026 | 04.06 WIB

7 Tips Belanja Produk Kesehatan dan Kecantikan Saat Mid Year Sale, Jangan Asal Tergiur Diskon

Ilustrasi belanja produk personal care secara online. (Freepik)

 

JawaPos.com - Di tengah aktivitas yang padat sejak awal tahun, momen pertengahan tahun sering dimanfaatkan untuk recharge. Termasuk dengan memenuhi kebutuhan kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri, yang mungkin sempat terabaikan.

Namun, banyaknya promo yang hadir saat mid year sale sering kali membuat konsumen tergoda membeli barang di luar kebutuhan. Agar pengeluaran tetap terkendali dan produk yang dibeli benar-benar bermanfaat, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan sebelum berbelanja.

Berikut tujuh tips yang dapat membantu masyarakat berbelanja produk kesehatan dan kecantikan secara lebih cerdas saat periode diskon pertengahan tahun.

1. Buat daftar kebutuhan sebelum mulai berbelanja

Langkah pertama yang paling penting adalah membuat daftar produk yang memang dibutuhkan. Mulai dari skincare harian, vitamin, suplemen kesehatan, hingga perlengkapan kebersihan diri. Dengan daftar yang jelas, risiko membeli produk secara impulsif dapat diminimalkan.

2. Prioritaskan produk yang rutin digunakan

Momen diskon besar biasanya menjadi waktu yang tepat untuk membeli stok produk yang digunakan setiap hari. Produk seperti sabun, sampo, pelembap, sunscreen, hingga vitamin dapat dibeli dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan ke depan selama masih dalam masa kedaluwarsa yang aman.

3. Bandingkan harga dan manfaat produk

Harga murah tidak selalu berarti lebih hemat. Konsumen tetap perlu memperhatikan kandungan, ukuran produk, serta manfaat yang ditawarkan. Membandingkan beberapa merek sekaligus dapat membantu mendapatkan nilai terbaik sesuai kebutuhan.

4. Manfaatkan promo member dan voucher tambahan

Banyak platform belanja menawarkan diskon ekstra bagi pelanggan yang terdaftar sebagai anggota. Selain itu, voucher tambahan dan cashback juga dapat memberikan penghematan yang lebih besar dibanding hanya mengandalkan potongan harga utama.

5. Perhatikan jadwal flash sale

Promo kilat atau flash sale biasanya menghadirkan produk unggulan dengan harga yang jauh lebih rendah. Namun, konsumen tetap perlu berpegang pada daftar kebutuhan agar tidak tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

6. Pilih layanan pengiriman yang paling efisien

Selain harga produk, biaya pengiriman juga menjadi faktor yang memengaruhi total belanja. Memanfaatkan program gratis ongkir atau layanan pengambilan di toko dapat membantu mengurangi pengeluaran tambahan.

7. Jangan lupa mengecek masa kedaluwarsa

Tips terakhir yang sering terlewat adalah memastikan tanggal kedaluwarsa produk, terutama untuk kosmetik, vitamin, dan suplemen kesehatan. Membeli dalam jumlah banyak memang lebih hemat, tetapi hanya jika produk dapat digunakan sebelum masa berlakunya habis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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